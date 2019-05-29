富邦悍將陳明軒曾是隊上倚靠的先發投手，去年初發現腰椎間盤突出，復出沒多久又被球打到左腳骨裂，整年度都在傷痛之中度過，長達8個月的低潮期他都封閉自己，甚至不跟任何隊友說話。直到後來開始面對負能量，才漸漸讓教練看見他的改變，如今陳明軒從谷底再出發，升上一軍後面對比賽只有興奮，因為他說：「再差都差過了，沒什麼好怕的。」

在傷痛接連而來之下，陳明軒自嘲頹廢了很長一段時間，受傷8個月就低潮了8個月，當時自閉將自己關在房間內，完全不和隊友說話，晚上也無法入睡，因為「一閉上眼睛就會出現不好的畫面」。當時的低潮教練也看在眼裡，陳明軒說他當時因為心情不好，容易會有負面情緒和讓人不舒服的動作，教練也因此不讓他上場比賽。

「在二軍時很長一段時間，甚至快到季中都沒有上場，每天都在思考明明身體和投球狀況都不差，但卻一直沒機會出賽，好一段時間都很鬱悶、糾結，後來忍不住問教練才知道是因為自己態度問題，知道後逼自己改變，教練看到改變後才讓我上場。」講到當時受傷後將近整年的低潮，陳明軒也忍不住紅了眼眶。

「以前我也是備受期待選手，但看著別人有機會上一軍，自己卻連固定出賽都無法。」陳明軒在和富邦悍將二軍投手教練林正豐長談後才了解，要改變現在負能量滿點的自己「只有堅持」。痛過之後才知道如何去改變，面對教練的建議學著接受，慢慢修正自己，才讓教練看到不一樣的陳明軒。

陳明軒上次在一軍出賽2018年10月6日，相隔235天終於重回投手丘，中繼1局送出2次三振後功成身退。

現在陳明軒終於等到機會重返一軍，他說現在完全不會害怕，反而很興奮、期待，自己撐這麼久終於回來了，「有一場只差1分的比賽，當時陳鴻文學長問我，如果現在讓你上去丟，滿壘不能失分，失分就下二軍，你敢不敢？我說我當然敢，我都等這麼久了，最糟就被打再去二軍練。」現在的陳明軒鬥志滿點，從過去滿身負能量的樣子脫胎換骨，經歷過失志的低潮，陳明軒要找回當初備受期待的自己。

(中時電子報)