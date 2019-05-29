曹逸凡（左二）、曾怡瑄(右二)獲頒獎助學金。(曹婷婷攝)

就讀中華醫事科大長期照顧系二年級曾怡瑄，相貌秀氣卻是「水陸兩棲」高手；高中首度出國比賽，參加夏季世界特殊奧運，一舉拿下游泳200公尺混合式金牌與100公尺蛙式銅牌，今年夏季特殊奧運報名田徑，也抱回2金1銅，優異表現也讓她獲頒萬元獎學金。

中華醫事科技大學154位身心障礙學生不畏困逆、勵志求學，獲教育部頒發300多萬元獎助學金。獎助學金頒發儀式今天舉行，曾信超校長頒發獎助學金時表示，中華醫大提供溫馨有愛的環境讓身心障礙學生一圓大學夢，而得獎人克服身心不便，奮發學習的精神，值得讚揚。

為了鼓勵得獎學生，頒獎典禮特別設計「尋寶啟航．築夢輝煌」主題活動，為每一位學生準備一張尋寶圖，學生從校長手中接下尋寶圖，畫出自己的夢想藍圖，不畏航行風浪，勇敢揚帆，找到夢想寶藏的所在。

學輔中心表示，這次獎助學金獲獎人數有154人，總獎助金額為306萬2000元，獎助學金從1萬至4萬不等，得獎學生涵蓋五專、二技和四技。

得獎學生中，調理保健技術系曹逸凡同學有多重障礙，小學因腦膜炎導致視神經萎縮，僅剩右眼0.1視力，但他沒有放棄自己，花更多時間學習，一邊讀書一邊經營筋絡調理按摩工作室的他，課業表現優秀，今年更考取生物醫學研究所調理保健組，繼續在中華醫大攻讀碩士學位，將繼續鑽研中西醫之調理保健知能。

中華醫大目前共有242位身心障礙生，校方設立資源教室提供學生每周課後輔導，聘請專業老師一對一協助，也鼓勵學生尋找協助的同儕，約64％學生達到申請教育部獎助學金的標準。

(中時 )