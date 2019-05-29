兩人好默契。洪秀瑛攝

邱勝翊（王子）和曾之喬29日出席屈臣氏活動，王子和香港女友鄧麗欣感情穩定，喬喬對外仍稱單身，被問到擇偶條件，喬喬看著王子，笑說「我沒有要攻擊你的意思，但太瘦不行，我本是比較有肉的女明星，希望另一半和熊大一樣，很有安全感，顯得我瘦」。也透露自己的手機最近壞了，螢幕出現一條紅線，一半網友竟回「這是走到桃花運上」，她笑回：「台灣網友真的是太鬧了。」

曾之喬先前曾和曹晏豪合拍電影，劇中是交往多年、論及婚嫁的情侶，感情親密但沒激情戲，曾之喬大方讚許螢幕「男友」曹晏豪追到女神，「鍾瑶氣質，很高分耶」。童星于卉喬（喬喬）近來爆家庭風波，曾之喬小名也叫喬喬，是否相識？曾之喬說5、6年前曾和她吃過一次飯，「我們在彼此臉書留言就認識了」，沒感覺她超齡模樣，「她很可愛，很有禮貌」。王子的好友歐陽妮妮和張書豪傳戀情，王子笑稱不清楚，「我最近都在拍戲，等她探班再來問她」。

提到旅行經驗，喬喬個性獨立，先前她和王子去日本跑宣傳，笑虧王子出國就像遊魂，到處問團隊：「你們要去哪裡？」被工作人員虧「可不可以獨立一點」，喬喬說自己總是趁亂甩掉王子，自己跑自己的行程；被問及和女友出國也是這樣慌亂？王子自認不太會掌控行程，不過掌控人緣跟氣氛可是高手呢。

(中時 )