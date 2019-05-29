台中健身中心傳男淋浴被偷窺 21:432019/05/29 中時 黃國峰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中市南屯區一著名健身中心，日前傳出一名男子疑是一邊打手槍、一邊偷窺隔壁淋浴間正在洗澡的男子，被偷窺男子是聽到疑是自慰的叫聲，抬頭看時，從淋浴間隔間牆的隙縫中，發現該男子正盯著他瞧，嚇到大聲喊叫，不過該偷窺嫌犯，立即逃逸無蹤。 台中市警局第四分局黎明派出所指出，該健身中心淋浴間並未裝監視錄影器，警方正循其他管道追查中，基於偵查不公開原則，細節不方便透露。 (中時 ) #男子 #偷窺 #浴間 #健身中心 #中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 慈濟醫師赴慎修、創世 為院民義診 14:342019/05/26 生活 櫃買領創櫃新兵 登COMPUTEX 04:102019/05/27 證券．權證 法說會實務研討會 6／17開跑 04:102019/05/27 證券．權證 富櫃200五月有獎徵答 即將開獎 04:102019/05/27 證券．權證 蘋果在陸首個數據中心 建設穩步推進 22:232019/05/27 財經 豆府公司今日送件申請股票上櫃買賣 15:432019/05/28 財經 油漆工燒老闆家害3命 最高法院撤銷死刑 15:202019/05/29 社會 桃園男子遭尋仇被砍 警方緝凶中 17:262019/05/29 社會 白河日照中心慶端午 長青學堂不立蛋改立蓮子 17:262019/05/29 生活 櫃買中心 通過統一投信債券ETF指數資格認可 17:392019/05/29 財經 社會熱門新聞 獨家》海軍醜聞！飛彈巡防艦長涉撿屍女官摩鐵性侵 - 社會 甜美嫩妻變香爐 綠光警怒潑酸毀了她 - 社會 知名體操教練董恆毅護學生墜地 送醫不治 - 社會 - 中時 幫便秘女病患挖肛門糞便 新北醫師遭控性侵 - 社會 - 中時 人妻欲斷婚外情 卻收吻乳照報復 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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