中市南屯區一著名健身中心，日前傳出一名男子疑是一邊打手槍、一邊偷窺隔壁淋浴間正在洗澡的男子，被偷窺男子是聽到疑是自慰的叫聲，抬頭看時，從淋浴間隔間牆的隙縫中，發現該男子正盯著他瞧，嚇到大聲喊叫，不過該偷窺嫌犯，立即逃逸無蹤。

台中市警局第四分局黎明派出所指出，該健身中心淋浴間並未裝監視錄影器，警方正循其他管道追查中，基於偵查不公開原則，細節不方便透露。

(中時 )