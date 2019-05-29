5月29日下午，大陸央視旗下的中國國際電視台（CGTN）微博帳號發布聲明表示，因最終未能獲得授權，將無法針對在FOX商業頻道播出，之前「隔空對嗆」的CGTN主持人劉欣與FOX商業頻道主播崔西．雷根（大陸翻為翠西．里根），雙方關於中美貿易、預計將有場「唇槍舌戰」的對話進行直播。

「各位網友，很遺憾地通知大家，由於版權原因，CGTN無法對劉欣與FOX商業頻道主播翠西．里根（Trish Regan）關於中美貿易的對話進行直播。此次對話在FOX商業頻道播出，劉欣僅以嘉賓身份參與節目，節目版權歸屬於FOX電視台。CGTN原本打算直播，經過與FOX商業頻道溝通，最終未獲得節目授權。」

聲明同時也提到，「CGTN不能在沒有得到對方授權的情況下擅自進行直播。不過，為了滿足各位網友的資訊需求，我們會對其進行即時報導。敬請期待！」按照之前雙方約定的時間，此一備受矚目的電視辯論將在北京時間5月30日早上約8時登場。

劉欣現為CGTN《視點》的主持人，之前也曾擔任大陸央視駐瑞士日內瓦首席記者，畢業於南京大學。崔西．雷根2015年進入FOX商業頻道工作前，也曾在彭博、CNBC、哥倫比亞廣播公司（CBS）等美國媒體工作，畢業自哥倫比亞大學。

(旺報 )