小S、阿雅、范曉萱、大S在《我們是真正的朋友》體驗緬甸風光。（WeTV提供）

小S（左）與阿雅在《我們是真正的朋友》展現姐妹情誼。（WeTV提供）

大S、小S及范曉萱與阿雅四姊妹在WeTV《我們是真正的朋友》合體一起遊緬甸，節目中挑戰閨蜜時尚大片拍攝，四人換上白色洋裝，在稻田中展現優雅氣質，但小S卻不幸被蜜蜂螫到腿，嚇得她放聲尖叫，眾姊妹立即展現關心，大S甚至拿了化妝師夾眉毛的鑷子，把蜜蜂螫針上的倒刺給拔起來，阿雅也趕緊提醒：「先沖一下，清潔傷口，避免有更多的感染，以及去除掉蜜蜂留下的費洛蒙，因而吸引更多蜜蜂。」

其實這已經不是小S第一次被蜜蜂螫，她在錄製《幸福三重奏》時，也曾被蜜蜂螫過，她坦言當下以為自己要死了。大S忍不住說：「熙娣妳怎麼老被蜜蜂螫啊？」范曉萱雖然先虧小S「招蜂引蝶」，但在大S用鑷子幫妹妹夾出蜜蜂刺後，范曉萱也細心幫姊妹檢查有沒有殘留的針，展現閨蜜間的溫暖情誼。

四姊妹後來在餐桌前討論最喜歡哪一組照片時，大S說，剛剛跟老公汪小菲聊到「我妹又被蜜蜂螫了」，老公就留言「她怎麼搞的，她為什麼老是惹這些事」。范曉萱聽完連忙畫出重點「惹」字，阿雅也補充：「他都不會覺得那個是意外？」大S接著說：「他覺得妳去惹那個蜜蜂，妳知道嗎？在他心中，妳就是一個麻煩製造者。」

(中時 )