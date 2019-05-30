廉潔法治宣導也搶搭保育風，廉政署啟動廉潔教育校園宣導專車29日駛抵離島澎湖縣，縣府配合野放18隻保育類綠蠵龜，邀請500多名學童見證，護送小海龜平安返回大海的家。

澎湖是海龜的第2個故鄉，每年海龜們迴游經過棲息產卵繁衍下一代；農委會水試所澎湖海洋生物研究中心於民國86年成立海龜救護收容中心，迄今已救傷收容了418隻珍貴海龜。

今年廉政署跨海澎湖校園宣導，主打扎根教育、海洋保育、觀光行銷三合一，希望透過多元化創新方式深耕學子們廉潔及法治教育的重要性。

28日下午配合潮汐野放18隻救傷復原的保育類綠蠵龜，其中9隻是106年來自望安鄉保護區沙灘一出生後即被收容的小綠蠵龜，都是無法自行爬出卵窩的發育不全個體；另9隻分別是湖西、白沙及西嶼鄉各地通報救護收容綠蠵龜。

尤其序號PHA261綠蠵龜，108年在白沙鄉城前村潮間帶獲救，當時背甲及頭部有明顯3孔傷口，疑似慘遭魚叉刺傷，所幸經過即時救護治療，如今已完全恢復健康。

海龜野放活動在馬公市時裡沙灘舉辦，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、海洋保育署署長黃向文、廉政署副署長陳榮周、馬公市長葉竹林等蒞臨主持，邀請時裡、風櫃、五德、隘門、中山及山水6所國中師生500多人共襄盛舉。

目送小海龜們爭先奮力游向大海，大夥鼓掌加油打氣，高喊祝福平平安安回到大海的家，明年一定要回來澎湖作客喔！

(中時 )