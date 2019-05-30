劉家正港檸檬汁口味獨特，獲不少觀光客喜愛。(圖/陳可文)

用現打檸檬原汁加入白糖沖泡，保證絕不添加冰塊。(圖/陳可文)

位於澎湖馬公市最熱鬧的中正路商圈有1家毫不起眼的飲料店「劉家正港檸檬汁」，超過40多年的老字號，不酸不甜的獨特口感擄獲味蕾，網紅名店，觀光客的最愛。

離島澎湖沒有種植生產檸檬，多數檸檬原料都來自屏東，一別其他在地飲料店都主打澎湖特產仙人掌汁、風茹茶，「劉正港檸檬汁」的招牌檸檬汁響噹噹屹立數十載。

「劉家正港檸檬汁」老老闆創始人73歲劉鉗，原是台灣本島人，民國39年台灣光復初期跨海澎湖娶妻生子落地生根，最初經營冰品及飲料起家。

因緣際會結識了1名來自台南的冰品老師傅，指點傳授了製作檸檬汁的訣竅，利用現打檸檬原汁加入白糖沖泡，保證絕不添加冰塊，劉鉗如獲至寶不斷嘗試研發，歷時半年多終於成功掌握了最佳黃金比例的酸甜獨特風味。

劉家正港檸檬汁打響了知名度，小小不到3坪的小店面卻熱鬧滾滾，尤其每年夏天澎湖觀光旺季，店門口大排長龍擠滿了慕名而來嘗鮮的遊客，跳脫傳統檸檬酸澀的另一股清香好滋味，大夥讚不絕口真好喝！

老老闆劉鉗已高齡退居幕後，交棒第2代兒子劉智忠接手，除了中正路本店外，更跨足湖西鄉開設了隘門分店，也因應時代潮流與顧客懇託，推出代客郵寄與宅配到府服務，劉家正港檸檬汁遠征前進台灣。

店名：劉家正港檸檬汁

地址：澎湖縣馬公市中正路59號

電話：06-9270854

營業時間：上午9點至晚上11點，周日公休

售價：檸檬汁大杯50元、中杯40元、整瓶110元

(中時 )