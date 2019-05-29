富邦悍將尋求20勝之路備受阻撓，今(29)日再遭獅子軍攔截，統一獅打線大爆發，全場14支安打攻下10分，其中陳鏞基及陳重羽的四、五棒連線各打出3安猛打賞，再加上施子謙先發6局僅失1分好投，最終就以10比4大勝富邦悍將。

第3局時富邦悍將先馳得點，4局上半潘武雄、陳鏞基、陳重羽的三四五棒連線安打立刻將比賽追平，接著楊家維選到保送後形成滿壘，朱元勤打穿內野防線的本季首安帶有2分打點。接著一、三壘有人的情況下，林祐樂二壘方向滾地球雖然遭刺殺，不過帶有1分打點，統一獅單局攻下4分，將比數超前成4比1。

猛獅打線還沒完，第6局統一獅陳鏞基、陳重羽的安打帶動攻勢，楊家維犧牲觸擊讓投手伍鐸出現失誤造成無人出局滿壘，接著朱元勤的滾地球讓一壘手林益全傳本壘時再度發生失誤，讓三壘跑者回本壘得分。統一獅再靠林祖傑、黃恩賜安打，將比數擴大成8比1大幅領先，同時也將悍將先發投手伍鐸打退場。

第7局統一獅靠3支安打及1次高飛犧牲打，多拿下2分保險分，形成10比1領先，雖然林益全在8局下半擊出本季第9號全壘打追回1分，第9局富邦悍將也苦追2分，不過最終還是無力回天，統一獅終場以10比4大分差戰勝富邦悍將。兩隊目前都和戰績龍頭Lamigo差2.5場勝差，不過統一獅領先千分之一的勝率暫居第二，富邦悍將緊追在後，而今日輸球的中信兄弟則以3場勝差退居至聯盟墊底。

(中時電子報)