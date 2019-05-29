方志友出席伊甸基金會公益活動。（羅永銘攝）

方志友出席伊甸基金會公益活動。（羅永銘攝）

方志友和老公楊銘威育有3歲女兒Mia以及1歲兒子Sunny，她29日出席伊甸「愛孩童幸福節」開跑記者會時透露，先前兒子曾被醫生提醒體重過重，後來又發現他會說的詞彙量太少，醫生建議夫妻倆多和兒子講話，如果兩周後說不出10個單字，怕是有發展遲緩問題，幸好後來楊銘威每天跟兒子說話，Sunny總算順利達標，現在已經能簡單溝通了。

她說，反觀姊姊Mia在1歲時已經很會說話，現在更相當有個性，很有姊姊的架勢，常為了拒絕而拒絕，有時賈靜雯、修杰楷的女兒咘咘想跟她玩、主動牽手，Mia都會說「不要」，不過她也笑說，小孩子都是口是心非，Mia和咘咘生日才差4天，兩人感情還是很要好的。

方志友最近才剛拍完《天堂的微笑》，她出席活動時還拖著行李箱到現場，透露記者會結束就要跟家人前往大阪旅行。瘦身有成的方志友也透露現在很「腰瘦」，懷孕前大約26、27腰，生完2胎之後還能瘦到24腰，衣服尺寸穿S或XS，這也是她跟老公楊銘威交往以來最瘦的時期，楊銘威還因此很得意，自認功不可沒，因為他常說自己是「冒著生命危險」督促老婆瘦身，甚至出言攻擊她：「妳這樣上鏡頭能看嗎？」

不過方志友感嘆變瘦後「有一好沒兩好」，因為胸圍也縮水，之前她有F罩杯傲人上圍，懷孕時甚至脹到I奶，最近雖然沒有測量實際罩杯，但穿內衣時感覺「鬆鬆的」。楊銘威先前曾放話說想生第3胎，但方志友已嚴正拒絕，直呼：「很想打他！」表示10年後再說，甚至兩人曾討論過結紮，但被醫生以「還年輕」為由拒絕，因此她只能想辦法阻擋，做好避孕措施。

(中時 )