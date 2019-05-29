李李仁29日出席日本家居服新品活動，外型瘦得像竹竿，他笑說「想說50歲能不能再拍本寫真集？」他透露，近期剛好兩部新戲角色都要求他減重，3個月下來從76公斤掉到67公斤，瘦了8、9公斤，「我一天只吃兩餐，中餐受不了就吃點青菜，晚餐老婆說要吃澱粉，晚上才睡得好，不會餓醒。1周跑步3到5天，每次跑3到5公里，要做有氧運動才會流汗」。

身材變精瘦會增進夫妻情趣？他笑說：「我們一直都很火熱，只是不會想生第三胎。」分享家用品需求都是老婆採買，他比較擅長做家務事，經濟大權也被控管？他笑說「我所有的錢都她的，她不缺我這點錢啦」。

李李仁也分享婚姻保鮮秘訣，今年母親節，他人在外地工作，陶晶瑩半開玩笑說「你不用禮物啦，包紅包給我就好」，他認為「該做的還是要做」，因此請同事幫忙買禮物香水保養品禮盒給她，雖然買回家發現她已經有了，陶子還是很開心，他笑說：「不送（禮物）日子不好過。」

(中時 )