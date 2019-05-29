近日新北市鶯歌區傳出多起偷拍事件，不僅侵犯隱私，也讓許多人感到害怕。由於鶯歌因為有許多知名景點，遊客常來踏青玩樂，為了提供更貼心的服務，區公所結合交通部、內政部鐵路警察及三峽分局共同合作，針對熱門景點進行反偷拍檢測，讓民眾安心。

鶯歌區長周晉平說，不論是人來人往的鶯歌火車站，或是通往孫龍步道入口的北鶯公園廁所，甚至派出所旁邊的里民活動中心及公所行政大樓等，不論是男廁、女廁、哺乳室、性平友善廁所，通通都得由專業的儀器檢查通過。

區長周晉平表示：鶯歌是一個非常溫暖又有人情味的好地方。（吳家詮翻攝）

據指出，原本反偷拍檢測計畫是由鶯歌區公所政風室與秘書室一同檢查機關內部，但是在經過區公所主管們的共同討論後，發現許多來鶯歌的遊客都習慣坐火車，而火車站離公所走路不用2分鐘，除了公所外，若能夠一起服務更多民眾，不是更好嗎？

鶯歌區公所政風室於是主動與交通部臺灣鐵路管理局臺北運務段政風室主任曹玉坤聯繫，獲得鶯歌火車站站長、內政部警政署鐵路警察、三峽分局督察室等機關支持，甚至連鶯歌區西鶯里里長蘇炳輝也主動參與，在里民活動中心廁所內共同檢查，希望能給里民安心的環境。

鶯歌區公所區長周晉平表示：鶯歌是一個非常溫暖又有人情味的好地方，區內的橫向聯繫也很順暢。以這次反偷拍檢查為例，不但民政課、經建課及幕僚單位同心合作主動出擊，更順利結合各項資源，未來公所也會朝例行性檢測努力，讓來洽公或遊玩的人們都能放心。

區公所結合交通部、內政部鐵路警察及三峽分局共同合作，針對熱門景點進行反偷拍檢測，讓民眾安心。（吳家詮翻攝）

(中時電子報)