民進黨總統初選時程一延再延，29日中執會還通過手機市話各占50%，初選民調納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜，並舉辦1場政見會，和賴陣營原本訴求不同，不過中執會最後仍通過此結論。對此，前政論節目主持人彭文正在臉書轟蔡英文總統4字：「女皇萬歲」。

代表賴陣營的中執委林俊憲指出，如果手機加進來，是為了彌補沒有市話的人，不過50%實在太高了，有50%的人沒有市話嗎？另初選民調納入柯P，但柯至今都未宣布參選，過去民調方式都是以主要政黨拿來作對比，柯為無黨籍，應該只對比國民黨的韓國瑜。

網友紛紛說：「我以身為民進黨員為恥。」、「現在就可以知道初選答案了，蔡英文勝選。所以我早就知道賴醫師一定會被弄掉的，她非出來選不可，我絕對不會含淚含恨投票的，連立委及政黨票也不會給民進黨，這個黨不值得我再支持了。」、「我沒含淚投票這種事，放棄我吧！」、「收一收不用比了。」、「沒救了，唉...」、「既然敢公然背棄民意，民進黨2020就等著瞧吧！」

(中時電子報)