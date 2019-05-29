主演們在北京記者會上展現好交情。（福斯提供）

《X戰警：黑鳳凰》演員蘇菲特納（Sophie Turner）、「快銀」伊凡彼得斯（Evan Peters）、「獨眼龍」泰謝里丹（Tye Sheridan）今在北京出席宣傳記者會，絲毫不掩瞞自己是X戰警「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）的粉絲，蘇菲特納最愛自己在《X戰警：天啓》和休傑克曼共演的場景，「可以看到他變成狼人的『完全體』，是美夢成真！」

伊凡則想起在《未來昔日》和金鋼狼為救出萬磁王，用逼近光速的超能力讓時間彷彿靜止，「光是走過休傑克曼身邊那一幕，就讓我覺得很不可思議！」他甚至記得片中配樂是〈Time In A Bottle（瓶中時光）〉，泰謝里丹當時雖尚未參演，卻也難忘該場戲。

蘇菲此次飾演「黑鳳凰」琴葛雷，是X戰警中最強變種人之一，再度飾演強大女性，如何與《冰與火之歌：權力遊戲》的珊莎史塔克區隔？她先幽默表示2個角色髮色不同，也認同角色有許多相似點，但她認為珊莎是從弱小逐漸變得自信強大，琴葛雷則原本就充滿力量，卻因一場意外變得叛逆，希望影迷看到她對不同角色的詮釋。

蘇菲此次飾演「黑鳳凰」琴葛雷，是X戰警中最強變種人之一，再度飾演強大女性，如何與《冰與火之歌：權力遊戲》的珊莎史塔克區隔？她先幽默表示2個角色髮色不同，也認同角色有許多相似點，但她認為珊莎是從弱小逐漸變得自信強大，琴葛雷則原本就充滿力量，卻因一場意外變得叛逆，希望影迷看到她對不同角色的詮釋。

(中時 )