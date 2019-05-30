前國民黨高雄市黨部三組總幹事兼發言人侯亞寧，參加黨內立委第一選區初選，他29日對民進黨立委邱議瑩下戰帖，認為邱已經無心經營地方，也才敢大聲表達對立委工作的不尊重等。邱議瑩對此沒有回應。

侯亞寧說，韓國瑜在去年翻轉高雄，第一選區包含大社、大樹、燕巢、阿蓮、旗山、美濃、那瑪夏等14個行政區，面積約高雄市的三分之二，他秉持勤跑的精神，要讓選民「看得到、找得到」，感受到國民黨的認真。

他表示，第一選區位於蛋白區，韓國瑜一開始就往這邊去，主打庶民經濟，要幫農民、小老百姓做外銷。他陪韓國瑜跑了1年的時間，很多政見是一起想出來的；雖然辛苦，還是去經營，希望有機會為民眾服務。

韓國瑜在選前提出「人進得來、貨出得去」口號，侯亞寧認為，民眾最需要的就是人、觀光客進得來，雖然這裡好山好水，但觀光客確實不多，大家都把焦點放在市區。

侯亞寧說，第一選區有很多人文、漂亮的景觀，以及優質的觀光景點，如果可以打通，把每顆珍珠串起來，變成亮麗的珍珠項鍊。屆時北漂也可以回到家鄉工作。

他有信心贏得黨內初選，但也坦承，未來仍要勤跑。對於將一起拚初選的王齡嬌，侯亞寧覺得王很優秀，希望選後大家可以團結在一起，把支持國民黨的力量凝聚在一起，不能分裂。

(旺報 )