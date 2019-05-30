樂時尚美食特派員小布丁收到網友線報，佇立在敦化北路上的S Hotel裡，有一家獲得法國外交部認證的「味覺法國美食餐廳」，小布丁尋著音樂的源頭找到了！

▲S Hotel餐廳內的氛圍與設計，讓客人如同身處在法國一般。(圖片來源:SHotel提供)

走進去先是被優雅的音樂吸引，再沿著法式皇宮般的手扶梯走入S餐廳，就像是走進了任意門，瞬間到了浪漫國度的法國，無論是大廳還是餐廳都走色彩繽紛的設計，接著映入眼簾的則是大型的書牆，為餐廳增添了一些文藝氣息。原來這是出自大S、汪小菲夫婦與設計鬼才菲利普史塔克之手，舒適又浪漫的氛圍，難怪讓不少商務人士與姊妹淘願

▲高挑的書牆為餐廳增添文藝氣息 (圖片來源:SHotel提供)

而S餐廳的餐點可說是經典又道地的法式料理，深受許多老饕的喜愛與推崇。S Hotel公關副理Mika就特別介紹了3道值得品嚐的餐點，像是手撕豬肉漢堡、生牛肉塔塔及香煎章魚，無論是外觀、口味都讓人垂涎三尺，下次不妨特別來品嚐看看。

▲S酒吧的輕鬆氛圍非常適合下班後聚會小聊 (圖片來源: SHotel提供)

除了餐廳之外，還有設計感十足的S酒吧，吸引不少下班後的商務人士來這兒啜飲一杯，釋放上班累積的壓力，更適合一群姊妹來此聚會聊天。其中，最值得一提的調酒就是「雙龍夏傑克Summer Oolongan jack」，S Hotel吧台長Jay表示，這杯是使用嘉義在地的龍眼乾、阿里山陳年高山烏龍茶，再混合Jack Daniel’s NO.7威士忌，喝的到清新口感與強烈的煙燻味。

▲Summer Oolongan jack (圖片來源: 中時樂時尚提供)

▲Summer Oolongan jack大人的味道，深受商務人士們的喜愛。(圖片來源:中時樂時尚提供)

而這杯將是6/13兩週年Party的主打飲品之一，並在6月整個月份有買一送一的限量優惠。除此之外，每周四晚上8點半還有JAZZ NIGHT，一起讓音樂與美食一次滿足身心吧！

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(中時電子報)