美國福斯財經網女主播黎根和中國大陸中國國際電視台《欣視點》主持人劉欣今天在節目上對談的畫面。

美國福斯財經網女主播黎根（Trish Regan）和中國大陸中國國際電視台《欣視點》主持人劉欣因貿易戰議題而互嗆，雙方30日原本訂早上8時辯論，但後來直到8:20時，劉欣才以節目嘉賓身分與黎根展開舌戰。

#XINvsTRISH Liu Xin: I don't speak for the CPC. I am here today only speaking for myself. Liu Xin, a journalist working for CGTN.



More: https://t.co/E6Ssh4n9cJ #ChinaUS pic.twitter.com/ZDMkXPBxAI — CGTN (@CGTNOfficial) 2019年5月30日

Thanks @trish_regan. I look forward to joining your show live from Beijing via satellite link Thursday 8 am BJ time. 4 those interested, because of rights issues, CGTN won't be able to livestream the discussion, but will report on it closely. [email protected] 4 the latest:) — LIU Xin (@thepointwithlx) 2019年5月29日

在辯論前，劉欣和黎根已公開在推特交手1星期。劉欣連線上後，黎根一開始就說，從黨營的中國國際電視台主播劉欣的說法中，可以了解中共和中國大陸究竟在想些什麼。不過劉欣釐清，她並不是共產黨，也沒在為政府說話；她表示，自己是專業新聞從業人員。

黎根說，北京應該對智慧財產給予尊重，不要拿不屬於自己的東西。劉欣說，許多美國企業來到中國大陸，都獲利豐厚，但她並不否認，雙方存在智慧財產等問題，的確需要加以解決；不過，劉欣也說，智慧財產侵權問題到處都在發生，連美國企業都在為侵犯智慧財產權互告，並不能說這問題只存在中國大陸。劉欣強調，合作互相學習才是解決之道。但黎根反擊道，學習合作固然很理想，但遵守規則與法律是很重要的。

黎根接著問，如果大家都取消關稅，會不會比較好。劉欣同意，如果全面取消關稅，商品會變得較便宜，大家都能受惠；可是問題在於，歐洲與其他國家看到這樣，都會跑來要求取消關稅。黎根並詢問劉欣關於美中貿易戰的個人看法，劉欣回她並沒有內部消息，並不太清楚中美之間的貿易談判究竟到達一個什麼樣的地步，但是認為北京已經非常明確地表明瞭他們的立場。

話鋒一轉，黎根問「你怎麼界定國家資本主義」。劉欣詫異了一下，回答說中國大陸的國家資本主義是有中國特色的資本主義，政府或許會在其中扮演某種角色。但80％貿易都是由私人企業做成。這是具有中國特色的社會主義，政府並未主掌一切。

雙方交鋒結束時，互相表示願意下次再就其他議題加以溝通。

由於中美貿易戰不斷升級，這場約戰引起廣泛關注。原本中方官媒說，會有現場直播，但後來由於福斯商業台（Fox Business）的版權問題，直播已取消。

(中時電子報)