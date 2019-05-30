美中貿易戰意外掀起女主播舌戰，代表陸方的中國國際電視台（CGTN）女主播劉欣30日將上美國福斯財經網女主播黎根節目辯論貿易戰，引起大批網友關注。據陸媒指出，負責對西方「講好中國故事」的她曾表示，自己在教育兩個長期在西方文化下長大的混血寶貝下獲得啟發，「不能一直強調中國好，應帶點幽默感，把觀眾拉過來，引起他們的思考」。

據陸媒《澎湃新聞》2017年對劉欣的專訪中指出，她曾在大二時代表全中國大陸大學生參加在倫敦舉辦的國際英語演講比賽，當時以「The Mirror and I」 （鏡子與我）敘述自己的祖母和自己兩代中國女性所經歷的完全不同的命運，並獲得冠軍，成為首位奪冠的陸生，這一戰也讓她獲得進入中央電視台工作的門票。

劉欣指出，雖然在播報室內很舒服，但數年下來也感到一些窒息，想到外面的新聞現場看看，但到了國外看到西方主流媒體對中國大陸的報導，內心受到衝擊，例如在日內瓦萬國宮的記者招待會，大部分提問的都是西方媒體，他們就主導了國際主流媒體的聲音，讓她感覺必須改變這種情況。

劉欣直言，只要是媒體都有立場，而作為央視工作者的立場，自然是代表與維護中國國家利益與政府立場，「我不標榜自己是絕對自由、絕對客觀的媒體」；而中國作為一個大國，不去發聲也是不行的，從個人角度，CGTN肯定是發出中國的聲音，但很微妙的是，「我們每天都在討論、甚至爭論，到底要怎麼樣去做，才會讓我們的聲音被別人聽到，而不只是發出去」。

她強調，中國也不完全好，就像霧霾問題，要怎麼跟西方人講、怎麼樣讓外國人理解的方式，讓他們感覺到我們不光是在為中國政府說話，實際上我們仍是以一個新聞人的角度，以客觀且建設性的批判，這是我們要體現的，「政治正確肯定要講，但你還是要有一定專業的」，畢竟我們的競爭對手是國際媒體。

至於要如何讓外國聽眾聽進「中國故事」，劉欣提到她教育兩個長期生長在西方生活的混血寶貝為例，「我要是老跟他們講中國怎麼樣，他們會說『媽媽又說中國好了』；但我發現不能夠太過強勢，太過強調中國多好，從一個女性的角度，帶著女性的優雅，甚至有些溫柔，然後帶著點幽默感，擺事實、講道理」，把外國觀眾爭取過來，引起他們思考，而不是讓他們馬上來贊同我。

(中時電子報)