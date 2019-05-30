就在今年總冠軍賽開打前夕，杜蘭特也還沒確定何時復出，美國媒體卻持續炒作他準備離開勇士謠言！《看台報告》記者布契突然爆料，杜蘭特已經準備賣掉自己在灣區的房子，也提前在紐約買好新房了，簡直擺明自己去定尼克效力。

或許杜蘭特把自己在灣區的房子出售並不奇怪，畢竟勇士下個球季主場館將從灣區搬遷到舊金山市區內，為了日後交通便利問題，不少勇士球員都把自己在灣區的房子出售，只是今年夏天可成自由球員的杜蘭特這樣做，格外引人注目。

更重要的是，布契提前爆料杜蘭特早就在紐約地區買好新房子，幾乎宣告他早已決定離開勇士跳槽尼克，目前美媒甚至針對他在下個球季的動向做出評估，在尼克、籃網、快艇與勇士4隊當中，杜蘭特跳槽尼克的機率竟然高達6成。

其實從本季剛開打沒多久，尼克就開始針對杜蘭特展開激烈追求，就連本季唯一1次勇士作客尼克主場麥迪遜花園廣場，現場球迷還特地為了杜蘭特起立歡呼，更誇張的是尼克竟在下季季票宣傳手冊當中，直接印上杜蘭特的照片。

(中時電子報)