中美貿易戰番外篇－福斯財經新聞網（Fox Business Network）女主播黎根（Trish Regan）與中國環球電視網（CGTN）《欣視點》主持人劉欣的唇槍舌戰今天上午8時將準時開打，這次北京讓旗下官媒主持人回應美方挑釁實屬罕見，甚至被譽為國家級動員，不過美方的備戰選手黎根也不是省油的燈，過去也有對戰丹麥的經驗，國家級備戰經驗還算豐富。

福斯財經新聞網女主播黎根2018年8月曾在節目中將丹麥比擬為委內瑞拉，稱社會主義體制已讓丹麥國內腐敗，導致丹麥人都不工作、不從學校畢業，就算畢業也只想開杯子蛋糕店，爭議言論引發丹麥全國上下憤怒。

綜合英國《獨立報》（The Independent）、《紐約時報》（The New York Times）報導，現年46歲的福斯財經新聞網女主播黎根主持風格非常敢講，去年8月就曾因辛辣發言聲名大噪，還紅到大西洋對岸，當時她在自己的節目中說「丹麥內部已經在衰敗」，批評丹麥的社會主義體制很危險，讓這個國家的人不想工作，甚至比擬丹麥像委內瑞拉，「兩國人民都是壓制性經濟體制的受害者，剝奪了百姓的發展機會。」

不僅如此，她連帶重炮抨擊丹麥寬容的教育體制，稱上學不須繳學費，國家甚至會付錢請你來上學，但結果是沒有人從學校畢業，「他們就只是留在學校」，她還稱現在丹麥學生會從學校畢業，是因為「他們想開杯子蛋糕咖啡店」。

黎根的大砲發言及有關委內瑞拉的奇怪比喻馬上引來丹麥全國上下的怒氣，從民間到官方，砲火一致全對準黎根，丹麥財政部長簡森（Kristian Jensen）直接發布推文邀請黎根來參訪，說要對她展示真實數據，推文中還不忘提醒黎根：「丹麥人都不工作？但在經濟合作暨發展組織（OECD）有關就業的數據中，丹麥有11個排名都比美國高。」

So Danes don’t wants to work? 11 places better than US in OECD statistics! We are working much more than Americans and at the same time ranking as the worlds best in Work-Life-Balance. You should come to Denmark if you dare be confronted with facts @trish_regan 😀🇩🇰 pic.twitter.com/hFf9ysy62x — Kristian Jensen (@Kristian_Jensen) August 13, 2018

該則推文隨後也獲得丹麥駐美國大使Lars Gert Lose轉貼，他說非常樂意替黎根安排赴歐行程，但也嘲諷黎根可能會因為沒看到多少杯子蛋糕店而失望。

丹麥人民同樣義憤填膺，直接在黎根的推特上大罵她說話充滿謊言及對丹麥的誤解。

Hello @trish_regan.



Really sad to see a video filled with lies and misconceptions from a so called conservative. I invite you to come to Denmark and see it for yourself - I will give you a tour.



Anders Storgaard, President of Young Conservatives Denmark. — Anders Storgaard (@Storgaaard) August 13, 2018

黎根的大砲言論連第三國媒體都看不下去，英國版《哈芬登郵報》（The Huffington Post）曾刊出一篇文章一一比對黎根節目上有關丹麥的言論，並指出黎根完全扭曲數據代表的意義。

儘管言論大膽、數據引用有誤，但其實黎根18年的新聞工作生涯中獲獎無數。2000年她從哥倫比亞大學歷史系畢業，隔年進入CBS晚間新聞擔任商業記者，此後先後任職於CNBC與彭博電視（Bloomberg TV），現在則是「黎根黃金時段」（Trish Regan Primetime）主持人，財經新聞經歷相當豐富。這當中她曾獲得傑出青年廣播記者獎，因報導南美三國邊界和伊斯蘭恐怖組織之間關聯，她於2007年獲得艾美獎調查報導獎提名，後續又以卡崔娜颶風過後紐奧良堤壩系統情形的紀錄片獲得艾美獎最佳紀錄片獎。

她的對手劉欣曾在影片中抨擊黎根對大陸的抨擊只有情緒發言、少有事實根據，對照獲獎無數的經歷，令人好奇今天黎根會帶來什麼樣的表現迎戰。

美中貿易戰延伸到兩國女主播的場外叫囂戰，美國福斯財經新聞網女主播黎根與中國環球電視網《欣視點》主持人劉欣將於今天上午8時進行視訊辯論。

(中時電子報)