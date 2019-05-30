科學打造超級戰士

美軍經常利用先進技術，打造更精良的軍艦、戰機﹐槍砲與裝甲部隊，甚至連軍人，也能靠服用藥物，上戰場發揮驚人的戰力。

據美國《防務一號》（Defense One）網報導，長久以來，部隊便有服藥增強戰力的歷史。第二次世界大戰時期，美、德，英和其他國家的部隊廣泛服用右旋安非他命（迪西卷，Dexedrine）等安非他命藥物提神。

後來在韓國、越南、科威特，伊拉克和阿富汗參戰的美軍也都是如此。直到1991年時，美國空軍參謀長麥克皮可（Merrill McPeak）才喊停，因為他認為「絕地武士不需要它們」。

然而，這項禁令只維持了5年，研發軍用高科技的美國國防高等研究計劃署（DARPA）就設法開發超級營養丸與物質，讓美軍變得更聰明也更強壯，甚至「殺不死」。

研究人員除了測試如「普衛醒」（modafinil）等能減少睡眠需求的新藥外，甚至還打算修改戰士基因。

許多人認為，體育競賽用藥不但有害，而且是欺騙行為，然而在作戰力求致勝時，卻又是另一套標準。這或許是由於使用藥物增進作戰表現，不僅能救命，也比較容易完成任務。

然而，用藥是雙面刃，雖然提升了戰力，卻也有副作用。例如，2004年時，美國駐阿富汗戰機駕駛誤投炸彈，導致4名加拿大軍人喪生，後來他們把這錯誤歸咎於服用了安非他命。

一項2014年的研究報告顯示，有67%的美國現役軍人服用膳食補充劑。而在如海軍海豹部隊等特種部隊中，這比例更超過75%。

軍中適度用藥雖然能縮短戰爭，並拯救性命，但隨著研發出更強效的藥物，增進體能與耐力，並減少對睡眠與飲食的需求，或許高層也該想想可能帶來的傷害。

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(中時電子報)