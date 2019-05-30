腋下有腫塊以為貓抓熱，結果竟是黑痣癌變！一位91歲老婦右腋下有腫就醫，原以為是貓抓熱引起，豈料是右手大拇指存在30年的痣發生癌變。外科醫師指出，肢端黑色素瘤好發於四肢末端，常被誤認為香港腳或是疣，至於黑色素瘤則是惡性度最高的皮膚癌，好發於免疫力較低的老年人。

中央社報導，衛福部立彰化醫院外科醫師李忠懷今(29)日表示，91歲施姓老婦人家中有養貓，幾個月前發現在右腋下摸到腫塊，原本以為是貓抓熱，但到診所檢查發現沒有倦怠、虛弱不振或全身酸痛等疑似貓抓熱的症狀，於是轉到大醫院接受檢查。

老婦人的腋下腫塊長達7.8公分，經切片檢查確認為是由右手大拇指的痣發生病變轉移，是第4期的厚度7.5公分惡性黑色素瘤，由於老婦年事已高，先安排服藥控制病情，等到腫瘤變小再進行其他評估。

李忠懷說，肢端黑色素瘤好發於四肢末端，常被誤認為香港腳或是疣，而黑色素瘤則是惡性度最高的皮膚癌，好發於免疫力較低的老年人，從發現到死亡可能只有短短幾個月。他呼籲，民眾如發現痣的外觀變大或是形狀不對稱、顏色改變或不均勻，產生潰瘍或容易出血，就應提高警覺，及時就醫。

(中時電子報)