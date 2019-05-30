通靈命理師江嘉葉。

隨著2020總統大選逼近，各家民調紛紛出爐，而高雄市長韓國瑜民調始終保持領先地位，被看好有機會代表國民黨出征。曾神準預言林志玲會在2017年復合老情人言承旭的知名命理師江嘉葉，也特地分針對郭台銘、韓國瑜面相分析，直指郭比韓還少了「這一點」，因此僅能在民間當王。

江嘉葉針對韓國瑜、郭台銘面相分析，稱郭台銘個性認真努力不服輸，能屈能伸，而韓國瑜則是好動、廣結善緣，更好打抱不平、助人為樂，而這兩人都擁有「人中深陷、氣場集中、額頭高聳、氣足色澤明亮」共同點，是人中之龍，為王之相。

但江嘉葉就點出郭台銘比韓國瑜少了一個關鍵點，因此只能在民間稱王。至於是何種關鍵點呢？江嘉葉表示，「韓國瑜頭頂骨相平起有氣，有龍骨之稱，為帝王相。而郭台銘沒有龍骨，只能在民間當王。」

至於近來黑韓手段頻頻，讓韓粉看了很火大，對此江嘉葉透露韓國瑜目前小人當頭，會有一波謊言製造機，在生活中亦會遇到麻煩與挫折，但農曆8月過後，韓國瑜運勢將慢慢增強，支持者反而會越來越多。

(中時電子報)