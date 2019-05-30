韓粉「激動哥」也去凱道！自備擴音器「挺韓選總統」（影/中天新聞）

一講到韓國瑜上任後頻遭抹黑打壓的情況，他紅了眼眶激動落淚。(圖/中天新聞)

6/1凱道挺韓，倒數計時中，而先前在造勢場合受訪時，指著手中拿來狂揮的國旗大喊「凍未條」，因此暴紅的桃園韓粉「凍未條哥」表示，當然要站出來為韓市長打氣。他對鏡頭秀出準備好的擴音器，早已在上頭貼滿挺韓標語。他飆出，「我一定是4個字『風雨無阻』都要6/1出現在凱道！一提到韓國瑜自上任後，屢遭抹黑的情況，「凍未條哥」更是哽咽落淚，直呼「感到不捨，為什麼要這樣欺負韓國瑜？」

「6/1上凱道，一起來支持韓國瑜選總統」，這名拿著擴音器大喊口號的人，仔細一看，他就是先前明明參加陳學聖和韓國瑜合體造勢晚會，但他眼中只有韓國瑜！被《中天新聞》訪問時情緒超激動，直呼「凍未條啦！（指著手上拿的國旗）這多久沒看到了？」當時他的模樣被報出來後，因為超激動，讓許多人看了笑翻大讚他真性情，更是封他為「凍未條哥（或是激動哥）」。

「凍未條哥」幽默表示，最近幾天他超興奮，每天都會開玩笑對擴音器問說：「你（指擴音器）要出發了沒？」一看他準備的擴音器，上面已經貼滿滿挺韓國魚標語，「凍未條哥，支持韓國瑜選總統」。

「凍未條哥」認為韓國瑜的出現，讓他對政治又燃起了希望，但是一講到韓國瑜上任後頻遭抹黑打壓的情況，他紅了眼眶激動落淚，泣訴：「我替他（指韓國瑜）感到不捨，因為他這麼認真打拚，豁出去了，為什麼要這樣欺負韓國瑜？」

「凍未條哥」說他一定是4個字「風雨無阻」都要去參加6/1凱道挺韓國瑜！也有許多華僑已表示，當天一定會見到他們的身影，無論如何，海內員的韓粉們都準備好了大動員，就是要到場挺韓國瑜就對了。

(中時電子報)