朱立倫昨(29)日出席活動受訪時評論國民黨內對手，其中，指前立法院長王金平「沒有真正的行政歷練」，王金平反擊：「立法院長是不是首長？我問你是不是首長？是首長就有行政權」。對此，資深媒體人謝寒冰重提太陽花往事，酸爆王金平握有行政權。

2014年3月18日爆發「太陽花學運」，大約有300名抗議學生和民眾藉口反對《海峽兩岸服務貿易協議》佔領立法院議場。當時，王金平立法院長握行政權可下令警察進行驅逐，但稍做嚐試即放棄。隨即，在20幾天內，事態不斷擴大，抗議群眾一度轉佔行政院。在運動結束後，影響所及國民黨在2014年選舉和2016年總統、立委選舉的落敗。王金平立法院長職位亦被民進黨蘇嘉全取代，落為一名國民黨籍的不分區立委。

僅300名抗議學生和民眾佔領立法院，王金平即無法即時處置，任由事態惡化禍及所屬政黨在大選全面敗落。如今，朱立倫評王金平「沒有真正的行政歷練」，王金平竟提「立法院長是不是首長？...是首長就有行政權」。難怪，謝寒冰在臉書批，「當時要不是他死都不動用警察權，大腸花之亂根本不會發生！所以他真的有行政權啊.....」，真是酸爆王金平的行政權、行政歷練。

網友留言也猛酸王金平：「主啊! 原諒他，因為他不知道自己做些甚麼」、「鄉愿政客～非他莫屬」、「台灣會淪落如此，他要負擔一半責任啊」、「王金平這個喬王把中華民國都喬掉了」、「厚顏無恥 能奈他何」。

(中時電子報)