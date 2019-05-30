美新一代B-21隱形戰略轟炸機已開始建造

美國空軍現在似乎已開始對新一代隱形轟炸機B-21的部件進行測試，同時著手建造這架在未來數十年內能以核武器精準打擊全球任一地點的戰略平台。它可能配備正在開發的遠程防區外武器(LRSO)，成為未來數十年美國核威懾力量的戰略支柱。

美媒《國家利益》指出，儘管各種評論都承認現代防空技術進步神速，但美空軍高級官員仍表示，這款新型轟炸機將擁有前所未有的新一代武器、傳感器、攻擊性高科技與隱形能力。

報導說，基於軍事保密的原因，B-21的建造時程很難為外界得知，它基本上是一個完全不透明的「暗黑」計劃。空軍高級官員指出，計劃已經通過關鍵設計審查，進入製造階段。前空軍部長希瑟．威爾遜在去年美國空軍採購年度報告中提到了有關的書面聲明中具體提到了B-21的建造問題，她說：「B-21項目已經上了軌道，從設計階段進入製造階段，終將生產出首架用來測試的飛機。」

首架B-21測試用飛機對威爾遜來說極為重要，它也完全符目前開發階段的幾項重要進程。美空軍打算在2020年代中期推出一架新型轟炸機的計劃，多年來都沒有改變，空軍也打算購買至少100架新型隱形轟炸機。

報導指出，美空軍採購報告中還有一些其他的重點，包括B-21與核武器進行整合的時間表，以及在宣布B-21具備初步作戰能力的兩年內進行「核武認證」。

就B-21所搭載的核武器而言，可能會配備現在正在開發的遠程防區外武器(LRSO)，這種武器在設計上可以同時由目前的B-52與未來的B-21使用，採購報告裡也指出空軍將獲得約1,000個遠程防區外武器。

美空軍報告指出，B-21計劃於2018年完成系統要求和功能評估後，預計在2030年可以初步運行。而空軍持續與武器開發商合作巡航核導彈的原型設計工作，將於2022年進入新的工程和製造階段。

報導表示，新型的遠程防區外核武器可以對敵方領土進行深度打擊，而且能對抗新興對手防空系統帶來的高科技挑戰。發展中的LRSO在設計上密切配合五角大廈的《核態勢評估》，其中包括擴大空基核武器，以及低當量的潛射型巡航核導彈。

有鑑於現代防空系統能力更強，隱形戰機進入敵方防空領域的風險更高，因此LRSO的設計正是為了在敵方防區外發射並穿透防空系統的武器，此種武器有利於防止大國之間發生戰爭，是美國的核威懾戰略不可或缺的要素，它將替換目前在B-52上使用的老舊型AGM-86B空射巡航導彈(ALCM)。

(中時電子報)