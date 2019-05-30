桃園市空服員職業工會29日和長榮航空公司進行第2度協商，但雙方未取得具體共識。（賴佑維攝）

桃園市空服員職業工會29日和長榮航空公司進行第2度協商，雙方原本預計晚間8時30分結束，但雙方因無法取得共識，至深夜11時30分才結束。針對工會提出8項訴求，僅有些微訴求達成共識。會後工會指出，目前已超過3000名會員參與投票，有相當大機會取得罷工權。

長榮航空總經理孫嘉明表示，開會起初和對方確認5月24日當天會議記錄，緊接著就針對空職工8項訴求進行回應。他也說，有部份訴求，空職工有感受到公司善意，如過勞航班的部份航線。針對其他訴求，也希望空職工感受到公司的善意。

孫嘉明也提到，以禁搭便車訴求為例，對所有同仁公平、一體的對待，是公司一貫的態度。孫又說，最後在第3次會議希望直播，雙方花了一些時間溝通。他解釋，工會希望在6月10日以後，接受他們提出的3個條件才進行直播，但公司希望能在6月盡早開會，因此第3次會議才會尚未決定。

工會則回應，長榮航空對於工會的訴求，仍然差距巨大、進度緩慢。工會也提及願意在6月10日當週召開下次協商會議，也願意開放直播。但長榮航空反而改口需要會前會才能決定。工會人員指出，為了約下次開會時間，居然花了2個小時。此外比起討論訴求，長榮航空更重視直播。

針對直播的部份，工會表示，並不是不願意接受直播，而是有3項訴求，第1是應由勞資雙方可以接受的公正第三方人士主持，該人選不限於官方。第2為勞資爭議脈絡殊為複雜，應開放專業意見進入協商，避免錯誤消息傳遞。第3則是，為盡速解決爭議，避免浪費社會資源，未來再有協商應限定次數。

工會人員也說，目前已經超過3000名長榮會員參與罷工投票，代表訴求有很高的民意支持，將在6月6日罷工投票結束後，盡快完成開票作業。此外也會在6月4日舉辦「台灣工人爭民主、長榮空服爭尊嚴」。會後工會成員也高喊，「長榮罷工，一定成功！」口號。

長榮航空則回應，公司在符合旅客、股東期待原則下，照顧員工的初心不變，但公司不可能、也絕對不會屈服於工會不理性爭取福利的手段。孫嘉明說，6月至9月機票預定有些微影響，也有不少旅客打電話詢問，公司也努力模擬可能發生的狀況，也希望盡快解決勞資爭議。

(中時 )