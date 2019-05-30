桃園市空服員職業工會發起罷工投票後，29日晚間與長榮航空進行第二次協商，歷經6個小時討論，雙方仍無交集，甚至因下次協商是否開放直播達不成共識，互批沒有誠意，第三次協商日期也無法決定。

空服員工會5月13日發起罷工投票後，號稱長榮分會的投票率已突破9成、超過3000人參與，表現卻很反常，主動要求24日與長榮重新展開協商，長榮點頭答應，不料工會卻在當天會前以資方抹黑為由，揚言退出協商，遲到後又不願在會中發表意見，而是在會後批評公司「沒誠意」，讓長榮與現場官員感到無奈。

雙方昨晚展開第二次協商，長榮在開會前表示，工會拒絕直播，也不開放媒體旁聽，公司尊重其決定，但協商會議結束後，工會隨即散布不正確資訊，刻意扭曲長榮航空提出的對案，藉此資訊不對等手段激化公司與空服員之對立，密室協商後再惡意中傷，長榮無法認同，也再次證明直播以及開放媒體旁聽的必要性，以避免造成會後各說各話。

工會則解釋，不害怕被公開檢驗，但現階段仍期望能透過重啟協商拉近勞資隔閡，盡早進入對案的實質討論，未來在罷工投票開票後，則可接受協商過程開放直播。工會在第二次協商會後表示，兩次協商資方所提對案，大致與原本團體協商及調解會議上所提並無二致，勞資雙方差距仍然巨大。

長榮航空指出，5月24日協商會議時，空服員工會要求公司提出8項對案，卻不願意具體表達意見，也不願意討論，並於主席宣布散會前，代表即自行離席，未完成雙方簽名確認，因此第二次協商前，公司要求確認第一次會議紀錄程序後，再展開協商會議，但擔任主席的工會理事廖以勤裁示，要求資方先提出8項對案，才願意一併做成會議記錄。

但直到會議結束，工會仍未就長榮航空所提任一方案具體回應，雙方原本約定6月3日進行第三次協商會議。長榮航空強調，罷工事關公眾利益，強烈要求當日要進行直播並邀請記者列席，但工會堅持只能罷工投票開票後，才願有條件開放直播，並設有諸多限制，雙方無法達成共識，主席也拒絕將今日會議做成會議記錄。

(中時 )