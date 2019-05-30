民進黨中執會29日通過總統初選辦法，將國民黨籍高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲納入對比式民調，藍綠兩黨都要將柯P納入民調，港媒指出，可見柯已成為2020藍綠的最大變數，不過對藍軍而言，最怕的就是民進黨和柯P結盟，那將會是國民黨的大危機。

國民黨初選已開打，據香港媒體《中評網》分析指出，韓國瑜的民調雖仍領先，但鴻海董事長郭台銘緊追在後，兩人的競爭勢必愈來愈激烈。未來不論韓國瑜或郭台銘出線，在和民進黨、柯P三強鼎立的狀況下，韓、郭都有鞏固藍軍基本盤的能力，對國民黨相對有利。

不過，最怕的就是民進黨和柯P結盟，柯P現在看來仍在評估參選的最佳時機點，但在混亂的戰局中，柯沒有缺席2020的理由，照目前的時程來看，民進黨6月決定人選，國民黨則選擇7月，8月應是柯最佳的宣布時間點，有柯攪局，對國民黨相對比較有利。

但政治沒有一定的軌跡可循，若柯P最終選擇和綠營合作，雖不一定是「蔡柯配」或「賴柯配」，而是以其他形式結盟，依柯P強吸年輕人選票的能力，等於是讓綠營吃下大補丸。如此一來，國民黨不管是由韓國瑜或郭台銘出戰，都會是大危機。

(中時電子報)