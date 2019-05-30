傳奇小生呂奇看起來精神不錯。(取自臉書)

呂奇當年外表風流倜儻。(翻攝百度百科)

本名湯覺民的邵氏小生呂奇，是香港粵語片一代巨星，當年首次主演電影《公子多情》就一炮而紅。然而他退隱演藝圈30多年，近日又因為香港媒體人汪曼玲的數張合照再次現蹤，原來呂奇這多年來一直在台灣過著如普通人般的生活。

在香港影壇有著舉足輕重地位的呂奇，1987年拍完電影《命帶桃花》後，毅然決然地結束香港演藝事業，與第二任太太、邵氏豔星凌黛，移居台灣經商生活。呂奇隱居這幾年，一度有傳他在台灣開記者車維生，但2003年他接受廣播節目訪問，就曾否認當運將一事，同時也表示在台灣若有影迷認出他來，會否認自己是呂奇，只想過個平凡人生活。

不過日前香港媒體人汪曼玲來台與朋友敘舊，因為在臉書上傳合照，意外曝光了77歲呂奇近況。只見穿著黃色外套的呂奇，看起來精神奕奕，氣色也不錯，讓不少影迷看了直呼懷念。

汪曼玲還分享與這位傳奇明星的聊天內容：「我們暢談了一個下午，他告訴我65年第一部拍粵語片《公子多情》的故事。《公子多情》令他一炮而紅，他感激南紅、黃曼梨及邵逸夫爵士的幫忙，令他銘感於心。原名湯覺民的他，改藝名呂奇，他說：『因為我當時的偶像是傅奇』。」

(中時電子報)