國民黨台北市議員李明賢29日晚間在臉書上爆料，先前他和國民黨新北市議員葉元之，為了一名網友idcc在網路上散布攻擊大阪代表處態度很惡劣，導致處長蘇啟誠自殺，向台北市刑大檢舉idcc，事經半年，市刑大才回復查出idcc的身分，李明賢又爆idcc的ip跟卡神楊蕙如相同，這中間有何關連，李明賢將於30日上午10點邀請市刑大開記者會，全力追查幕後「佛地魔」。

李明賢是在29日晚間21時36分，在臉書貼出文章表示，去年關西機場颱風受困事件，導致一名外交官之死，網友idcc在網路上散播「大阪駐日代表處的態度的確很惡劣」「這部分也不用替他們說話」「爛就是爛，爛到不行，爛到該死的地步」，背後是否另有動機？而用詞之辛辣與刻意替謝長廷撇清責任，也令人質疑。

李明賢為此於去年9月17日，與新北市議員葉元之前往台北市刑大檢舉idcc之後，李明賢原以為案子會被吃掉或是不了了之，不料，市刑大日前回報李明賢表示「查到人了！」對象是住在北部的一名男性，並已移送檢方繼續偵辦。

李明賢對台北市大查了半年才掌握對象，質疑內情不單純，要求警方後續答案，不僅是「偵查不公開」而已，李明賢並且懷疑背後是一場精心操作的網路攻防戰，蘇啟誠根本只是代罪羔羊，完全被犧牲掉。

李明賢接著再爆，idcc的ip與卡神楊蕙如是一樣的，到底是同一人還是共用電腦？還是同一團隊？亦或者只是一場誤會？李明賢指出，卡神曾幫謝長廷打選戰，兩人關係不錯，更平添想像空間，李明賢質疑背後真有佛地魔在操作。

因此，李明賢將於30日上午10時，邀請市刑大共同舉行記者會，同時也會開網路直播，讓大家一起來斷案。

(中時 )