林男搶奪機車後四處竄逃。（邱立雅翻攝）

林男持菜刀隨機傷人搶劫。（邱立雅翻攝）

一名具有強盜、偽造文書前科的36歲林姓男子，29日晚間持菜刀沿路對路人恐嚇取財，還搶走3輛機車往桃園、中壢、平鎮等處逃竄，過程中有路人遭到劃傷並遭搶。桃園市警方動員線上警網攔截圍捕，於大園將林男逮捕到案，根據警方初步調查，懷疑林男是去年在台北市信義區犯下3000萬現金搶案的共犯，目前警方積極清查林男身分。

去年10月29日晚間，二名女子運送3000萬元現金時，遭到一路尾隨的劫匪洗劫，到走其中約2800萬元，當時警方在接應的轎車上找到疑似林男的指紋，遂發布通緝林男。

林男四處躲藏，長期疑神疑鬼，29日晚間失控持刀上街行搶，隨機威脅一名機車騎士交出財物與機車，當時機車騎士乖乖就範，林男仍失控揮刀，劃傷機車騎士與一名路人，2人分別手部及腳部都被砍傷，林男隨即往平鎮區方向逃竄。

桃園市警方晚間7時28分獲報，稱有名男子在中壢區健行商圈持失控咆哮，立即出動線上警網攔截圍捕。7時50分許，林男在平鎮區文化街竊走1輛機車，折返往桃園區方向亂竄，直到8時20分許被人發現在桃園區大業路作案，林男又盜走第3輛機車，並往大園方向逃逸。

警方最終於9時30分在大園區大觀路上將林男逮捕歸案，遭搶機車已交還被害人，警方正漏夜釐清犯案動機，同時發現林男疑似是去年北市信義區3000萬現金搶案的共犯，桃市專案小組積極清查身分中。而在中壢遭劃傷的兩名路人稱從未見過林男，經救護人員到場包紮後送醫，無生命危險。

(中時 )