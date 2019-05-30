高雄市長韓國瑜6月1日將出席在凱道舉辦的挺韓誓師大會，媒體人吳子嘉提前爆料指，他所作的最新國政民調，韓國瑜居然輸蔡英文總統。前立委孫大千則對此強調，韓國瑜6/1造勢要加強論述，找回年輕人的支持，並和前綠委李俊毅打賭，韓當天造勢一定超過8萬。

吳子嘉指出，今天（30日）他將公布最新民調，韓國瑜不第一名，是第2或第3。韓在一對一的民調中居然輸給蔡英文總統，其中一個原因就是年輕人離開了，年輕人跑到蔡英文和柯文哲那兒了。甚至指韓在該民調不只輸蔡，還輸柯P。

孫大千強調，因此韓國瑜6月1日最重要的兩件事，第一是人數有多少？這代表韓國瑜的魅力和熱度，是否仍能持續下去，他對韓國瑜很有信心。民進黨前立委李俊毅說那天人數絕對不會超過8萬人，他和李打賭，若人數超過8萬，李俊毅要提供100個便當送給遊民，若那天人數未到8萬，孫大千就提供200個便當送給遊民。

孫大千在談話節目《關鍵時刻》點出，他期待韓國瑜造勢當天除了展現人氣 還有就是論述跟價值的能力，要如何重新爭取找回年輕人、中間選民、知識份子、中產階級的支持，靠的不只是人氣，靠的是他如何提出一個讓大家相信的目標、讓大家接受的論述，所以除了人氣，論述更為重要。

(中時電子報)