今天（３０日）鋒面仍然在巴士海峽，南部及迎風面的東半部仍有局部短暫陣雨，其他地區雲量偏多；南部地區及中部以北山區午後有局部雷陣雨，並有較大雨勢發生的機率；溫度方面，隨著東北風減弱，北部白天氣溫會回升4-5度，各地高溫在３０度左右感受較舒適，清晨北部低溫約２２度，感受仍較涼，其他地區低溫約２３至２５度。

週五（３１日）南部沿海在清晨有局部短暫陣雨，東部、東南部地區一整天也有局部陣雨或雷雨，午後各地山區及近山區平地要留意短暫雷陣雨，有局部較大雨勢發生的機率；週六至下週一（６月１日至３日）鋒面位於臺灣北部海面，呈現近似滯留狀態，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，天氣較不穩定，其他地區也會有局部短暫的降雨，午後因熱力作用，有局部較大雨勢發生的機率，請多加留意。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊：今天清晨中南部局部地區可能達「橘色提醒」等級；午後因光化作用臭氧易偏高，傍晚起桃竹苗外海受背風渦旋影響使局部濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級。

(中時電子報)