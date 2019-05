@中國時報

●民進黨中執會昨以「共識決」,通過挺英派提案,修改總統初選民調規則,市話與手機各占比50%,納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比,辦一場政見會,民調日期6月10日~14日,究竟由蔡總統或前閣揆賴清德代表民進黨角逐2020年大選,14日揭曉。

●高雄氣爆後,李長榮化工將價值23.5億元土地,設定抵押給高巿府的公文書,竟「流浪」4年4個月未入庫,甚至在韓巿府上任後1個月才出現,形同「幽靈」文件,一度懷疑是被前朝機要帶走。

●新聞透視自古無風不起浪!如果不是前朝攝影官入侵市長室、倘若沒有未建檔的重要「流浪公文」,韓國瑜豈有指控空間?瓜田李下本就引人遐想,民進黨不對外說清楚,卻不斷批評韓國瑜「政治操作」、「轉移焦點」,反而更加深民眾內心懷疑是否「作賊的喊抓賊」?

●陳菊主政高巿府時期,發生震驚社會的高雄氣爆,但從代位求償、善款運用、裝置藝術等,屢被質疑錢花到哪去?除了議會成立專案小組,高雄巿長韓國瑜也憂心善款運用「這麼多有的沒有的」,交代相關單位調查清楚。

●針對蔡英文總統就職3周年講話,大陸國台辦發言人安峰山表示,民進黨政府3年來拒不承認「九二共識」,單方面破壞兩岸關係的共同政治基礎,支持與縱容台獨活動,挾洋自重,且不斷拋出各種「兩國論」的分裂言論,肆意攻擊大陸,升高兩岸對抗,惡化兩岸關係,導致台海形勢更趨複雜嚴峻,且嚴重損害台胞的利益福祉。

●大陸各地各部門持續落實「31條惠及台胞措施」,包括:山東省多個城市近一個月來陸續推出具體措施,富邦華一銀行成為大陸首家獲批籌建信用卡業務的台資銀行,江蘇向台灣青年提供1000個暑假實習崗位,還開放台灣民眾參與部分文學獎評選。但是在兩岸同性婚姻上仍受限,大陸目前仍維持一男一女的婚姻制度。

●大陸全國政協主席汪洋29日會見新黨主席郁慕明一行。汪洋表示,大陸願意在堅持「九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎上,與台灣各黨派、團體、相關人士等進行對話協商,「聚同化異、積累共識」。郁慕明稱,5點倡議概括起來即「和平統一、兩岸願景」,以此促進兩岸心靈契合,表達兩岸同屬一中。

●台商回台投資方案至今已吸引逾3,000億元資金回流,經濟部長沈榮津29日宣布,包括中小企業、根留台灣企業也將比照台商回台方案提出優惠措施,方案預計二週內出爐。優惠措施包含補助銀行委辦手續費1.5%、銀行提供廠商貸款優惠利率1.595%等內容。

●美國當地時間28日財政部公布最新匯率政策報告,中國未被列入「匯率操縱國」,但與其他8國列入觀察名單,台灣則不在觀察名單中。美國財長穆努欽批評,中國匯率制度不透明,美方對此感到失望。

●五月賣股走人(Sell in May and Go Away)魔咒發威,外資連16賣台股達1,387.77億元,創2016年4~5月間的連16賣平高,幾乎已將前面買超全吐回去,至29日買超僅剩146.91億元,今年買超即將歸零。

●因應物價調漲,財政部官員29日指出,30日將發布函釋調整統一發票及公益彩券獎金課稅門檻,從2,000元提高到5,000元,這是近40年來首次調整,最快12月上路,預計7~8月期中獎發票可在領獎期間適用新版課稅門檻。

