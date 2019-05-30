以色列總理尼坦雅胡組不成聯合政府

在以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）未能在期限內組成聯合政府後，以國將在9月17日重新舉行全國大選。

據CNN新聞網29日報導，這是以色列史上首次經過大選後，卻籌組不出政府。尼坦雅胡所屬的右翼聯合黨（Likud Party）在上月的大選中，獲得國會120席中的35席，但一直未能拉攏前國防部長李柏曼（Avigdor Lieberman）領導的政黨，無法取得國會大多數優勢，國會最終以74對45票通過解散。

在為期6周的籌組政府期限內，尼坦雅胡想盡辦法，想要迫使李柏曼屈服，但未能如願。而尼坦雅胡為了打破與各政黨間談判的僵局，做出最後奮力一搏，也支持解散國會。

在周四早的投票後不久，尼坦雅胡痛批李柏曼，指責他根本無意達成協議。他說，在籌組聯合政府過程中，李柏曼不斷提出新要求，並諷刺以色列被拖回票箱，只是因為「某人私自的野心」。

在新政府成立前，尼坦雅胡仍會擔任臨時總理，他表示，有信心會在新選舉中獲勝。

(中時電子報)