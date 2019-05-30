屏大學習輔助犬Emma，曾與藝人Ella（右）一起出席閱讀活動，儼然已是動物明星。（林和生攝）

屏東大學特教系積極發展學習輔助犬領域，其中擁有鬆軟毛髮、金黃髮色的學習輔助犬Emma，因個性溫馴、外型討喜，不管陪伴國小學童閱讀，或者跟著長者談天，牠完全能夠勝任，只要進入工作領域，就是最亮眼的寵物明星。

曾經被主人遺棄、流落收容中心，隔著鐵窗等待關愛眼神，屏大學習輔助犬訓練教室的行政組員陳姿穎指出，獸醫師祁偉廉多年前著手進行工作犬培訓計畫，便在全台動物收容中心找尋適合犬隻，準備培訓作為防制紅火蟻或找尋樹根褐根病的偵測犬，一眼就看到被遺棄的Emma。

但Emma個性親人，只要一進入陌生空間，「就會一一向人打招呼」，祈偉廉隨即轉念，轉而讓牠投入教育工作，用來陪伴自閉症或學習障礙兒童，2010年投入工作至今，已經順利完成數百場的陪伴。

閱讀犬一定要個性溫和、不會傷害人，且一次就是一堂課，不會任意起身走動，陳姿穎說，有些小朋友在學習過程，對於師長叮嚀「 多看書」會在心理造成壓力，但在犬隻陪伴下不僅能放鬆心情，畢竟狗不會指正，也不會過度期待，是很好的聽眾。

目前校內犬隻訓練中心有6、7隻學習犬已投入陪伴工作，更有許多正在訓練中，陳姿穎透露，從收容中心挑選的犬隻進行培訓後，不僅能投入工作領域，也能提高被認養率，對於減少浪孩的數量將有實質助益。

(中時 )