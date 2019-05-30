在雲林縣長張麗善表態支持高雄市長韓國瑜參選總統後，外界解讀地方勢力已表態力挺韓到底，不過張也不忘強調和前立法院長王金平的私交很好，相信這事不會影響友誼。對此，資深媒體人邱明玉表示，地方派系很清楚知道，政治是比實力的，相信王金平也明瞭。據她了解，如果其他人參選，王金平可能還不會選到底；但是唯獨韓國瑜出來，王金平一定會選到底，

國民黨內總統初選競爭激烈，韓國瑜首場總統初選造勢大會「決戰2020．贏回台灣」，預計號召10萬人、6月1日在總統府前凱道舉行。據悉，這場活動的背後，有顏清標、張榮味家族等在幫忙串聯挺韓。而與顏張家族關係親密的王金平遭媒體詢問，是否有被挖牆角感覺，王則表示，「每位候選人一定會爭取各界支持，這是一定會這麼做，不覺得什麼意外，給予尊重且祝福」。

對此，邱明玉在政論節目《年代向錢看》中表示，王金平當初出來表態選總統時候，希望韓國瑜能力挺他，但沒想到反而被挖牆角，許多以前和王金平同一陣線的地方派系，都倒戈挺韓國瑜去了，因為地方派系很清楚知道，政治是比實力的，但對王金平而言，這些地方派系的倒戈，根本是恩將仇報。

邱明玉更表示，王金平當初很有信心，認為自己將贏得初選，而且現在王金平也沒把話說死，據她了解，如果其他人參選，王金平可能還不會選到底；但是唯獨韓國瑜出來，王金平一定會選到底，多少也是冷暖自知，就是到時看地方派系要如何選邊站。

(中時電子報)