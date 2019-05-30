PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

昨日（29）民進黨召開中執會，強勢通過英系翁章梁提案版本，民調手機、市話各半，並納入台北市長柯文哲對比。對此，不僅前行政院長賴清德火大開嗆，也引發各界撻伐，網友甚至直言：「蔡英文為了出線，什麼卑鄙無恥下賤的事都幹得出來。這種垃圾居然還有人挺，呵呵。」

民進黨以「共識決」形勢，不表決強勢通過英系翁章梁初選提案版本。採民調手機、市話各半，並納入台北市長柯文哲三人對比。政見發表會改為一場，民調時間為6月10日到14日。

賴清德臉書深夜發文，控訴「被修改的不是『辦法』而是『民主』」、「被傷害的不是『初選』而是『民進黨』」，更痛批當日中執會創下民進黨創黨以來，前所未有的惡例，不僅粗暴推翻已公告生效的初選辦法，還將矛頭指向黨主席卓榮泰一人。賴為卓報屈，也強調代表自己的立法委員林俊憲，已表達反對違反民主的強勢修改，卻仍不敵多數。

網友在PTT論壇直言：「很噁心啊，賴英會後，蔡英文馬上放出賴同意50%的假消息，然後讓中執會硬幹通過，賴清德知道才會深夜痛批。明天英粉大概又要打賴清德反反覆覆了。蔡英文為了出線，什麼卑鄙無恥下賤的事都幹得出來，這種垃圾居然還有人挺，呵呵。」

也有網友表示：「真的是吃相難看啦，回顧一下，人家賴清德第一天可以登記初選時，他就跑去領表了，蔡陣營卻說賴清德突襲他們。X！那個是開放登記的，誰要去，甚麼時候去關突襲屁事。再來，賴清德都很有風度的說，如果初選贏了，他會無條件支持小英當總統，他希望小英也能夠這樣，媒體去採訪，蔡英文跟蔡陣營都不正面回應，是在扭捏啥？大小姐陣營嗎？我搞不懂耶！當總統了還這麼沒風度嗎？」

(中時電子報)