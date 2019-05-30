火箭這下子真的打算整個打掉重練了嗎？《ESPN》權威記者沃納洛斯基29日爆料，火箭總管莫瑞打算整支球隊陣容與未來選秀權，都可列入接下來的交易談判之中，期望可以重新塑造火箭成為冠軍球隊，唯一非賣品是「大鬍子」哈登。

沃神表示，儘管莫瑞認定火箭所有球員皆可交易，但他們把哈登賣出機會渺茫，卻已經開始拋售保羅、卡培拉兩大主力，因為除了火箭高層認為保羅與哈登之間的合作效果欠佳，更感覺他們能用卡培拉，去跟其他球隊換來更佳爭冠本錢。

甚至沃神爆料，最近才把教練團大洗牌的火箭，跟總教練丹托尼的續約談判陷入停滯狀態，似乎並未跟丹托尼自己所說的那麼順利，目前丹托尼跟火箭之間合約僅剩1年，就算順利繼續留下，丹托尼離開火箭恐怕也是時間早晚問題。

《The Athletic》記者艾科報導，目前火箭傳出一種想法，就是無論未來由誰出任火箭總教練丹托尼的首席助理教練，必須做好隨時取代丹托尼成為火箭主帥的心理準備，先前火箭曾詢問過前騎士總教練泰隆盧意願，可惜雙方並無共識。

(中時電子報)