美國當地時間29日中午發生一名男子在白宮附近的公園引火自焚，且燒成火球在草坪上行走，陣陣濃煙與熊熊烈火嚇壞觀光客與路人，美國特勤局（U.S. Secret Service）人員趕到現場協助國家公園管理局（National Park Service）及美國公園警察局（U.S. Park Police）人員進行滅火，隨後將該名男子送往醫院。

男子白宮外公園引火自焚，特勤人員獲報緊急抵達現場滅火。（圖／翻攝自推特）

綜合外媒報導，美國特勤局證實，這名自焚男子在白宮南側52英畝大的橢圓形草坪（Ellipse）上引火自焚，意識清楚地在草地上行走，全身燒出白色濃煙與烈火。特勤局發言人亞當斯（Jeffrey Adams）表示，特勤局獲報立即抵達現場，用滅火器撲滅男子身上的火勢，該男子送醫後傷勢嚴重，但無生命危險。

男白宮外自焚，特勤急滅人肉火球。

由於事發地點位於觀光客聚集地，不少人被這次驚悚自焚案嚇壞，一名前來參觀國家廣場的（National Mall ）的17歲女高中生柏辛絲（Alina Berzins）說：「我們看到他身上著火在草地上奔跑，大家都嚇到了，我也快嚇死了！」，這一幕也全被一旁的父親拍了下來，恐怖畫面讓不少網友看了冷汗直流。

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