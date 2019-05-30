遠嫁大陸富商、淡出螢幕多年的資深女藝人張瑞竹，數個月前在臉書轉載有關總統蔡英文的新聞，並以三八、長相抱歉等言論，引發各界撻伐，未料昨天再度痛批蔡英文「執政也快4年了，台灣人收入有更好嗎」？再度引發網友熱議。

張瑞竹臉書PO文一開始就指出，鮮少看過有人刻意引起紛爭，除了日本發起的盧溝橋事件，就是台灣太陽花學運，而這些紛爭背後一定有目的，暗指總統蔡英文主導太陽花學運，並藉此選上總統，至於參與太陽花學運的人，更被張瑞竹指稱是「當了人家的棋子，擋了大部分台灣老百姓的財路」，導致自己父母面臨收入減少命運，加上民進黨不斷鼓吹大陸會攻打台灣的消息，間接洗腦人民進黨是台灣的救世主，不過蔡英文執政四年即將過去，讓她忍不住反問：「四年下來，台灣人收入有更好嗎？重點是大陸有打來嗎」？

張瑞竹臉書全文。(圖/張瑞竹臉書)

此外張瑞竹再三強調自己才是真正愛台灣的人，對於常揚言要她滾回大陸的網軍，她則嗆聲：「這些人大概被刺激到腦子不靈光，只能虛張聲勢的用暴吼的方式來壓制虛弱和反應式心靈」，更感嘆每次看到台灣在落後，心裡就很難過，認為愛將別人冠上莫須有罪名的網軍應該要反省。

(中時電子報)