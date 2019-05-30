國防部提供

國軍「漢光35號演習」實兵操演今天進入最高潮，國軍最強大的火力，也將在上午展現在國人面，蔡英文總統將全程親自坐鎮視導，國防部也將最新型的CM34雲豹30鏈砲型與40榴彈型甲車首度曝光展現遠距離打擊火力。

陸軍雷霆2000火箭利用長程火力打擊海上船團。〈國防部提供〉

上午8點半起，陸、海、空三軍最新型武器，早已整備齊聚在屏東縣滿豐訓場，今天操演的想訂是，敵軍對我內陸地區進行空降突擊、同時間來自海上的登陸船團自濱海突襲屏東地區，第四作戰區立即透過聯合指管系統，協請空軍戰機、海軍各型軍艦、陸軍雷霆2000火箭遠程火力，依據「濱海決勝、灘岸殲敵」構想，削弱敵軍戰力，之後進行反登陸作戰，在灘岸進行殲敵。

軍方表示，上午的操演會在加祿堂、昌隆、滿豐等三個訓場同時進行「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」、「聯合反空降作戰」、「聯合反登陸作戰操演」項目。

作戰區將會協請空軍出動RF-16進行低空偵照後，接續由兩批次4架IDF經國號戰機、四批次8架F-16戰機，以及海上的諾克斯級艦5吋艦砲、4艘光六飛彈快艇76快砲、6輛雷霆2000火箭等，對海上6到10公里假想敵進行射擊，展現的火力種類堪稱三軍歷年之最。

在削弱敵軍登陸戰力後，陸軍將進行反登陸作戰，隨後由4架AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機、4架AH-64E阿帕契攻擊直升機、6輛搭載120迫砲的CM22裝甲車、24輛M109A2、M110A2自走砲車進行反舟波射擊。

另外反裝甲排將發射標槍飛彈間滅敵方裝甲火力。最後由14輛CM11戰車搭載武裝步兵、即將將在今年服役，首次亮相的CM34雲豹30鏈砲甲車前進灘岸，進行最後的海灘火力掃蕩。

(中時電子報)