網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

民進黨總統初選方式終於拍板定案，外界認為總統蔡英文贏得先機，前行院長賴清德將落敗。不過，有網友不這麼認為，他指出賴清德將贏得初選，因為賴清德沒有包袱，可以放手打蔡英文。且最重要一點是，現在所有民調都顯示蔡賴兩人的支持度都在伯仲之間，蔡英文有可能大意失荊州。

民進黨中執會以「共識決」，通過挺英派提案，修改總統初選民調規則，市話與手機各占比50％，納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比，辦一場政見會，民調日期6月10日～14日，究竟由蔡總統或前閣揆賴清德代表民進黨角逐2020年大選，14日揭曉。外界認為此舉小英贏得初選機率大增。

不過，網友CCTing於批踢踢發文表示，他剛才跟重要的消息來源交換意見的結果，蔡英文以為自己應該是穩贏，所以決定放軟（從沒收選舉到願意初選）。但是實際上，幕後的運作已經開始了，最後初選的結果會是賴清德小勝蔡英文，然後國家總統將第一次無法參加選舉，然後賴清德取得代表權，民進黨出現天下大亂，甚至蔡英文最後暗助柯文哲。

該網友更指出，賴清德的民調沒有很差，跟小英幾乎在誤差值但是賴清德可以整個放開來打，小英反而綁手綁腳。最可怕的是，賴清德的幕後高人實在太猛了！

對於該網友的發文，網友非常好奇幕後消息來源為何，紛紛詢問，「幕後高人是誰？給個名字」、「如果是阿扁那就真的厲害」！該網友則回應，「很抱歉無法提供幕後人選，我不希望害人去坐牢」。也有網友認同其看法表示，「想看韓賴對決」、「賴韓就是韓扁對決！滿精彩的」、「賴踩著初選的規則，用讓步取得同情，再把蔡引到設定的戰場」！

但也有網友表示，就算是賴出線，只要民進黨全代會否決，賴還是無法參選。「賴贏不贏都沒差，出線的一定是小英。別忘了霸王條款，中執會有能力決定一切」、「直接全代會換賴，朕不給的，你不能拿」、「認為難度相當高 初選民調賴要能贏到第一名，英派才會服氣團結，也符合之前提到贏的策略。如果蔡賴都第二名，即使賴略有優勢，民調一出來立刻退選可能大點」。

(中時電子報)