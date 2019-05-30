古津的金桔檸檬，沁人心脾，淡黃微綠，讓人喝得舒心暢神。（吳敏菁攝）

古津的金桔檸檬，沁人心脾，淡黃微綠，讓人喝得舒心暢神。（吳敏菁攝）

彰化市中興路上的古津G00D DRINK，標榜蔗糖，特調的完美比例，還有檢驗合格標章，吸引許多人來這裡喝到了清涼和安心，金桔檸檬是特別受歡迎的招牌飲品，酸甜的滋味、淡黃微綠，還被形容一年最美的季節，都濃縮在這杯冷飲裡了。

店長謝尊翔原本是汽車檢驗員，繁忙工作之餘，一杯飲料往往解除了所有的疲勞，也彷彿在沙漠裡遇到綠洲，當朋友提起開店的構想，「古津」這名子之於他，彷彿有致命吸引力一般，毅然而然就轉行了，給自己人生新的嘗試，還拉來了弟弟謝柏煒一起加入。

謝尊翔說，店內飲料都是採用蔗糖，不同高果糖糖漿，蔗糖是最天然的甜味劑了，只要不過量，也是人體不可缺少的熱量來源。

飲品中，很受歡迎的金桔檸檬，金桔和檸檬，都是來自屏東九如產地，由天然果實榨汁，並經過了多項食品安全檢驗、認證，加上調配過程，掌握黃金比例，讓這杯特調的果汁，喝得沁人心脾、舒心暢神。

此外，古津系列的甘蔗青檸檬、鮮桔綠、黃金檸檬、翡翠檸檬、手摘檸檬紅、桑葚檸檬等，也都備受喜歡。

店名：古津中興店

地址：彰化市中興路215號。

電話：（04）7111191

營業時間：上午10點至晚上10點，周日公休。

售價：金桔檸檬45元。

(中時 )