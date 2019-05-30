日前大仁科技大學藥學系與輔英附設醫院的一項歷時3年的研究，發現飛蚊症患者每天攝取100~300克鳳梨，3個月後平均減少70%飛蚊症症狀。但研究結果被有40年科研經驗的林慶順教授質疑，「吃進肚子裡的鳳梨酵素，會被胃酸、消化酶分解掉，怎麼可能跑到眼睛去？」並吐槽這篇研究的英文書寫錯誤百出；發表的《美國科學期刊》還是他這輩子從沒聽過的期刊「啊！原來是個XXX期刊(留點口德)。」

「如果說吃鳳梨3個月就能治療飛蚊症，那說不定吃鳳梨酵素3天就好了。」美國加州大學舊金山分校醫學院的退休教授林慶順表示，只有正規的鳳梨酵素藥片有腸溶衣的保護，能避免被胃酸破壞。而新鮮鳳梨吃肚下，它的鳳梨酵素早就被胃酸及消化酶分解掉，不可能會跑到眼睛裡。

林慶順在《科學的養生保健》部落格上說道，在學界上鳳梨酵素是否有療效，都還是個很大的問號，「這麼多這麼大的問號，怪不得這麼一個歷時3年的臨床研究竟會淪落到發表在一個xxx期刊。」

此外，林慶順說，《美國科學期刊》原來是Journal of American Science，他這個40多年科研老江湖這輩子都沒聽過。到公共醫學圖書館PubMed去找，也找不到，「我大致瀏覽了該期刊的幾篇論文，很難想像這種水準的期刊竟然還能存活14年」、「還有，在它的圖表一及圖表二裡竟然還出現2rd month和3th month。看來台灣的英文水準真的是已經達到革命性的世界領導地位。」

(中時電子報)