PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨面臨黨內「后羿」與「太陽」相爭局面，尤其鴻海集團董事長郭台銘因「媽祖託夢」驟然參選，6月1日民眾又自發於凱道舉辦「庶民總統贏回台灣」挺韓國瑜大會後，局勢更加激烈。有網友卻表示，最讓他跌破眼鏡的不是韓國瑜跟郭台銘，而是前新北市長朱立倫。

網友在PTT論壇發《再討論一下郭台銘的參選吧》一文，質疑郭要如何克服2大問題──「他要如何切斷他與鴻海的關係？」「如果鴻海在台灣外受到要脅？」

該網友認為，郭縱然出脫鴻海股份、退出鴻海經營，但他的投資夥伴們能接受嗎？並舉台積電創辦人張忠謀為例，從退休到真正放手不管，歷經多少時間、多少波折？同樣的，鴻海若在大陸或美國遭受威脅，難道郭就能全然無視？他又會怎麼做？

文章一出，引發熱議。有網友認為朱立倫，是國民黨內最傳統樣貌的接班人選。其他網友則紛紛表示：「最正常的一個，可惜庶民不愛」、「呃，朱才是最正常的吧，除了底下貪污以外」、「不過我不覺得朱有多正常，從兩年前開始交棒給侯就看得出，他極力想要隱身，我不懂這什麼概念，但他確實做到了，下場就是在這場選戰成為空氣。他隱身得很徹底很成功，但我實在沒法認為這樣叫做正常。我也不懂，在韓跟郭出來前，我以為2020會是朱的天下」、「原本我也以為朱可以像日本的安倍一樣復活，結果不是」。

(中時電子報)