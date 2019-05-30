全球知名觀光勝地匈牙利29日晚上發生一起重大船難！ 一艘載有南韓團的觀光船，疑與其他船隻擦撞翻覆，目前已傳出7死，另有19人失蹤。

據南韓外交部表示，這艘翻覆的觀光船上，共有33名南韓遊客在船上，事發後只有7人獲救，目前已知7人死亡，仍在尋找19名失蹤者。

據外媒報導，該起意外發生在匈牙利當地時間周三晚間10時許，一艘載著乘客的雙層觀光船，行經匈牙利首都布達佩斯市中心的國會大廈時，疑似與其他船隻發生碰撞，整艘船當場翻覆，船上33名乘客及2名船員不幸落水。

(中時電子報)