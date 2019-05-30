觀光城船遊多瑙河翻覆 南韓團7死19失蹤 09:022019/05/30 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 33名南韓觀光團夜遊多瑙河遇船難，已知7人死亡19人失蹤。 （圖／翻攝自推特） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全球知名觀光勝地匈牙利29日晚上發生一起重大船難！ 一艘載有南韓團的觀光船，疑與其他船隻擦撞翻覆，目前已傳出7死，另有19人失蹤。 據南韓外交部表示，這艘翻覆的觀光船上，共有33名南韓遊客在船上，事發後只有7人獲救，目前已知7人死亡，仍在尋找19名失蹤者。 據外媒報導，該起意外發生在匈牙利當地時間周三晚間10時許，一艘載著乘客的雙層觀光船，行經匈牙利首都布達佩斯市中心的國會大廈時，疑似與其他船隻發生碰撞，整艘船當場翻覆，船上33名乘客及2名船員不幸落水。 (中時電子報) #觀光 也許您會感興趣 推薦閱讀 逆轉台日觀光逆差 觀光局推青年優惠專案 12:362019/05/26 生活 蘭嶼小飛機故障 乘客圓夢跑道漫步 16:022019/05/26 社會 高鐵7月起加開18班車 乘客可提早20分到台北 10:542019/05/27 生活 半數小黃未保乘客險 立委喊強制加保交通部同意 14:512019/05/27 生活 水岸台南 精采繽紛 04:102019/05/28 地方新聞 《金融》馬鐵英：中美貿易戰轉為科技戰，台灣受傷比南韓深 10:002019/05/29 財經 徐國勇開放東沙觀光跳票 藍委疑是假新聞 13:172019/05/29 政治 台灣觀光論壇 讓世界看見台灣 20:462019/05/29 財經 接軌國際、推廣小鎮漫遊 台灣當代觀光高峰論壇登場 04:102019/05/30 產業．科技 《產業》來去總統府住一晚，觀光局：未違反觀光條例 07:452019/05/30 財經 社會熱門新聞 李明賢：毀謗蘇啟誠的黑手抓到了 - 社會 - 中時 獨家》海軍醜聞！飛彈巡防艦長涉撿屍女官摩鐵性侵 - 社會 幫便秘女病患挖肛門糞便 新北醫師遭控性侵 - 社會 - 中時 觀光城船遊多瑙河翻覆 南韓團7死19失蹤 - 社會 人妻欲斷婚外情 卻收吻乳照報復 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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