儘管才剛爆出「一眉哥」安東尼戴維斯和他的經紀人瑞奇保羅，29日跟鵜鶘籃球事務副總裁大衛葛瑞芬在洛杉磯共進早餐，《The Athletic》權威記者查拉尼亞隨即爆料澆了鵜鶘高層一頭冷水，強調一眉哥仍然堅持想要走人的立場！

其實安東尼戴維斯跟鵜鶘之間關係搞這麼僵，也是鵜鶘當初自己造成的，因為一眉哥今年1月底提出交易申請，又跟湖人大搞曖昧，弄到鵜鶘老闆葛蕾班森嚴重不滿，下令直接冷凍一眉哥，也讓一眉哥淪為場均只打20分鐘的邊緣人。

沒想到大衛葛瑞芬上任之後，徹底認為安東尼戴維斯可能不計前嫌，願意選擇繼續待在鵜鶘效力，卻忘記一眉哥在被冷凍期間，早已不只一次公開表態自己痛恨鵜鶘如此無情，加上瑞奇保羅在旁慫恿，一眉哥想要離開鵜鶘早成定局。

假如大衛葛瑞芬終於認清事實，願意放棄說服安東尼戴維斯繼續留下，改跟其他球隊談判交易可能，目前包含湖人、塞爾提克、快艇、尼克等隊都有高度興趣招募一眉哥，畢竟就算鵜鶘下季強留一眉哥的人，也沒辦法留住他的心。

(中時電子報)