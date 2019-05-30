美國國務卿蓬佩奧29日受訪宣稱，華為與中共的關係對美國經濟和國家安全構成了「最大威脅」。中共黨媒《環球時報》今天社評指出，這位國務卿向該國公眾強化了美國政府針對華為問題的煽動。華府對大陸高科技企業「定點清除」式打壓，嚴重推升了陸美衝突的烈度，已大大超出了貿易戰的範疇，變成一場陸美之間更深刻的危機。

社評表示，蓬佩奧所說的「最大威脅」是一個毫無根據的、粗暴的標籤。唯一可以解釋的就是，美國不允許在關鍵通信技術領域出現一家遙遙領先於美國和西方公司的大陸企業，華府認為這樣的技術格局本身就是威脅。

社評稱，所有各國企業、尤其是超大企業都不可能與政府是完全隔絕性關係，它們都生活在各自國家的法律體系之下。美國政府要求企業斷絕與華為的供應關係，那些企業都服從美國政府，破壞了它們與華為的商業合同，這是企業理想的獨立性嗎？美國聯邦快遞在敏感時刻將華為本應投遞到大陸的郵件「錯投」到了美國，世人可以輕易以此做聯邦快遞是美國情報機構夥伴的政治定性嗎？

社評批評，美國對華為的打壓已經無所不用其極，最新的例子是，總部設在紐約的國際電氣與電子工程師協會（IEEE）作為一家民間機構禁止了華為人員參與對旗下各雜誌稿件的編審權。大陸迄今為止沒有對任何一家西方公司做過如此全方位的打擊，美國在華為問題上表現得像是一個赤裸裸的專制國家，野蠻，凶狠。

社評質疑，在美國特殊的專制之下，IEEE喪失了作為科學界民間組織應有的風骨，屈從於畸形化了的美國國家利益。美國主導的科學家行業學術組織竟如此容易拋棄學術原則，向政治傾斜，這可以說是對一直相信西方科學家普遍遵從「科學無國界」原則的大陸公眾的一次喚醒。

社評強調，華為是大陸的一家民營企業，又是跨國公司，它是大陸企業中政治色彩最低的之一。對這樣的民間元素恨之入骨並且必欲除之而後快，說實話，世界近代史上只有納粹德國對猶太人如此仇視過。美國的表現讓人擔心，它正在被一些政治菁英推動著，成為打擊科學力量、氾濫針對特定種族的政治防範和歧視，並且嚴重自我放縱的危險國家。

(中時 )